CUMPRIMENTO DE PENA

PF prende general Heleno e Paulo Nogueira, ex-ministros no 8/1

Reprodução/Ton Molina/STF
O STF concluiu mais cedo que não há novos recursos possíveis no processo.
A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (25) os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministros do governo Jair Bolsonaro, horas após o Supremo Tribunal Federal (STF) declarar o trânsito em julgado das condenações pela trama golpista — etapa que confirma o fim dos recursos e autoriza o início do cumprimento das penas.

Segundo a PF, ambos foram detidos em Brasília e levados ao Comando Militar do Planalto. Heleno chefiou o Gabinete de Segurança Institucional, enquanto Nogueira ocupou o Ministério da Defesa durante o governo Bolsonaro.

O STF concluiu mais cedo que não há novos recursos possíveis no processo, abrindo caminho para a execução imediata das decisões que condenaram os envolvidos na tentativa de impedir a posse do presidente Lula.

*Com informações do g1

