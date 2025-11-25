O Supremo Tribunal Federal declarou concluído o processo que condenou Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, após o ministro Alexandre de Moraes determinar que não há mais possibilidade de recursos. Com o trânsito em julgado, o relator agora pode ordenar o começo do cumprimento das penas, o que pode ocorrer a qualquer momento.

A decisão também alcança Alexandre Ramagem e Anderson Torres, que, assim como Bolsonaro, tiveram os segundos embargos rejeitados. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a organização criminosa que tentou impedir a posse de Lula e atacar o Estado democrático de Direito.