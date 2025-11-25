Foi mantida a prisão preventiva de Jair Bolsonaro e, paralelamente, terminou às 23h59 dessa segunda-feira (24) o prazo para que a defesa apresentasse novos embargos de declaração no processo em que o ex-presidente foi condenado por tentativa de golpe. Sem a entrega do recurso, o relator Alexandre de Moraes fica autorizado a declarar o trânsito em julgado e dar início ao cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses.

Leia mais: PL e filhos de Bolsonaro articulam reação no Congresso a prisão

Os embargos que ainda cabiam tinham caráter apenas explicativo e não alterariam o resultado do julgamento. Como não há votos absolutórios suficientes para embargos infringentes, a fase recursal está praticamente esgotada.