A derrota do Goiás por 3 a 1 para o Remo, que tirou o time da briga pelo retorno à Série A, rendeu mais do que lamentações nas redes, rendeu fogueira. O torcedor Jean Hernani viralizou ao postar um vídeo queimando sua coleção de camisas do clube, formada ao longo de 47 anos. As informações são da RICtv.
No registro, ele lamenta o “alto investimento” feito em uniformes e avisa que vai “cuidar da saúde” em vez de sofrer com o Esmeraldino. As peças, porém, não tiveram a mesma sorte: foram todas parar nas chamas.
A cena dividiu opiniões, mas a maioria da torcida esmeraldina reprovou a atitude. Internautas chamaram o gesto de “modinha”, “imbecilidade” e juraram que jamais fariam o mesmo com suas camisas, que são guardadas com carinho, suor e, principalmente, longe do fogo fogo.
*Com informações da RICtv