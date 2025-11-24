24 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
VEJA VÍDEO

Time falha no acesso e leva torcedor a queimar camisas históricas

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Instagram
O torcedor Jean Hernani viralizou ao postar um vídeo queimando sua coleção de camisas do clube.
O torcedor Jean Hernani viralizou ao postar um vídeo queimando sua coleção de camisas do clube.

A derrota do Goiás por 3 a 1 para o Remo, que tirou o time da briga pelo retorno à Série A, rendeu mais do que lamentações nas redes, rendeu fogueira. O torcedor Jean Hernani viralizou ao postar um vídeo queimando sua coleção de camisas do clube, formada ao longo de 47 anos. As informações são da RICtv.

Leia mais: Torcida pausa treta para se abraçar ao gol do Botafogo; VÍDEO

No registro, ele lamenta o “alto investimento” feito em uniformes e avisa que vai “cuidar da saúde” em vez de sofrer com o Esmeraldino. As peças, porém, não tiveram a mesma sorte: foram todas parar nas chamas.

A cena dividiu opiniões, mas a maioria da torcida esmeraldina reprovou a atitude. Internautas chamaram o gesto de “modinha”, “imbecilidade” e juraram que jamais fariam o mesmo com suas camisas, que são guardadas com carinho, suor e, principalmente, longe do fogo fogo.

*Com informações da RICtv

Comentários

Comentários