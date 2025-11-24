A derrota do Goiás por 3 a 1 para o Remo, que tirou o time da briga pelo retorno à Série A, rendeu mais do que lamentações nas redes, rendeu fogueira. O torcedor Jean Hernani viralizou ao postar um vídeo queimando sua coleção de camisas do clube, formada ao longo de 47 anos. As informações são da RICtv.

Leia mais: Torcida pausa treta para se abraçar ao gol do Botafogo; VÍDEO

No registro, ele lamenta o “alto investimento” feito em uniformes e avisa que vai “cuidar da saúde” em vez de sofrer com o Esmeraldino. As peças, porém, não tiveram a mesma sorte: foram todas parar nas chamas.