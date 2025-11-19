Um gol pode não resolver todos os problemas do futebol brasileiro, mas pelo menos suspende tretas temporariamente. Na vitória do Botafogo por 3 a 2 sobre o Sport, no Nilton Santos, nessa terça (18) à noite, torcedores que batiam boca amontoados esqueceram a briga no segundo em que a bola balançou a rede e passaram a comemorar abraçados, como se nada tivesse acontecido.
Durante a partida, o clima na arquibancada esquentou quando o duelo seguia empatado em 2 a 2. Empurra daqui, dedo na cara dali… até José Kadir, atacante panamenho de 18 anos, decidir encerrar não só a igualdade no placar, mas também o bate-boca. O jovem marcou o gol da virada e transformou a discussão em festa instantânea. A cena foi registrada por um torcedor e viralizou nas redes.
O resultado colocou o Botafogo na quinta posição do Brasileirão, com 55 pontos, ultrapassando o Bahia. O Sport, por outro lado, segue na lanterna com apenas 17 pontos e precisando urgentemente de algo mais milagroso que um gol apaziguador de briga.
O Glorioso volta a campo no sábado (22), às 19h30, novamente no Nilton Santos, para enfrentar o Grêmio. O Sport recebe o Vitória no domingo (23), às 18h30, na Ilha do Retiro.
Torcedores do Botafogo brigando entre si e logo depois se abraçando após o gol da virada sobre o Sport.
???? thiagobotafogo (IG) pic.twitter.com/T07nfQVnen