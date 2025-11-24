O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) afirmou que saiu do Brasil porque “lógico que não ia ficar” para ser preso na frente das filhas. Foragido nos Estados Unidos, ele disse em entrevista ao jornalista Allan dos Santos que deixou o país para proteger a família e acusou o ministro do STF Alexandre de Moraes de promover “perseguição” e “ditadura”.

Leia mais: PF avalia pedir inclusão de Ramagem na lista vermelha da Interpol

Ramagem, condenado por participação na trama golpista e alvo de mandado de prisão preventiva, afirmou estar morando em Orlando e disse que permanecerá no país para apoiar outros aliados de Jair Bolsonaro que vivem nos EUA. O parlamentar declarou ainda que foi “bem recebido” pelas autoridades americanas e voltou a defender que seu processo seja anulado.