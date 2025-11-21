A Polícia Federal recebeu o pedido de prisão contra o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) e avalia pedir a inclusão de na lista de Difusão Vermelha da Interpol. Com isso, ele seria considerado foragido internacional e poderia ser preso em outros países.

O parlamentar foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no processo da trama golpista. De acordo com monitoramento feito pela PF, ele deixou o país e está nos Estados Unidos. Sua prisão foi determinada pelo ministro da corte Alexandre de Moraes.

Durante a investigação da tentativa de golpe, Moraes já havia proibido Ramagem de deixar o Brasil e determinado que ele entregasse todos os seus passaportes, tanto nacionais como estrangeiros.