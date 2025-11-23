O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou, na audiência de custódia deste domingo (23), em Brasília, que a violação da tornozeleira eletrônica ocorreu durante um surto provocado por medicamentos. Segundo a ata do procedimento, ele relatou ter tido “alucinações” e acreditado que o equipamento continha uma escuta, o que o levou a tentar abrir a tampa. Bolsonaro disse não se lembrar de episódio semelhante e apontou que começou a usar um novo remédio dias antes da prisão, informou o G1.

Apesar da explicação, o ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão preventiva decretada no sábado (22), após a tentativa de romper a tornozeleira - ação registrada pela PF horas depois de Flávio Bolsonaro convocar uma vigília em frente à casa do pai, onde ele cumpria prisão domiciliar.