A convocação da vigília religiosa feita por Flávio Bolsonaro para a manhã deste sábado (22) foi determinante para que a Polícia Federal pedisse,e o STF autorizasse, a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ato, anunciado pelo senador em vídeo nas redes sociais na sexta-feira (21), acendeu o alerta na PF, que avaliou risco de tumulto, ameaça à ordem pública e possível mobilização de grupos radicais.

No vídeo, Flávio chama apoiadores para uma noite de orações “pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade no Brasil”, cita passagens bíblicas e conclama seguidores a “reagir” e “resgatar o Brasil desse cativeiro”. A PF entendeu que o discurso tinha potencial de inflamar apoiadores e gerar aglomeração diante do condomínio do ex-presidente, num momento em que ele já estava sob monitoramento por causa da condenação por tentativa de golpe.