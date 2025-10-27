Influenciador que postava fofocas sobre políticos é morto a tiros

O influenciador digital Gefferson Willian dos Santos, conhecido no Instagram como “Rei do Fuá”, foi morto a tiros na noite de domingo (26) em frente à própria casa, em Brejo Santo, no interior do Ceará. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele foi atingido por ao menos 17 disparos. As informações são da CNN Brasil.
Gefferson tinha 33 anos e ficou conhecido por postar fofocas e críticas a políticos locais, e acumulou 16 mil seguidores noa rede. Testemunhas relataram que o influenciador chegava em casa de carro quando foi surpreendido por um homem de motocicleta, que atirou várias vezes.
A SSPDS informou ainda que o criador de conteúdo tinha antecedentes por difamação, ameaça, injúria e calúnia. A Delegacia de Polícia Civil de Brejo Santo investiga o caso para identificar o autor e a motivação do crime.