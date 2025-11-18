O Botafogo venceu o Sport de virada por 3 a 2 nesta terça-feira (18), no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão.

Artur e Kadir, duas vezes, fizeram os gols da vitória do Fogão após Léo Pereira e Rafael Thyere abrirem 2 a 0 de vantagem para o Sport. O gol da vitória, marcado por Kadir, aconteceu nos acréscimos da partida.

Com o resultado, o Botafogo chega a 55 pontos e sobe para a 5ª posição, entrando no G5 ao "roubar" a vaga do Bahia, que tem 53 pontos e ainda joga na rodada.