Um menino brasileiro de nove anos teve dois dedos amputados após ser atacado por colegas dentro da Escola Básica de Fonte Coberta, em Cinfães, no Distrito de Viseu, em Portugal. A mãe, Nívia Estevam, afirma que o filho foi vítima de agressão motivada por xenofobia e decidiu se mudar de cidade por medo.
Segundo Nívia, José Lucas entrou no banheiro quando dois alunos fecharam a porta sobre seus dedos até amputá-los. “A primeira funcionária que o encontrou passou mal”, relatou. A mãe diz que a escola tentou minimizar o caso e informou apenas que o menino “amassou o dedo na porta”.
O garoto precisou ser levado ao hospital, onde passou por cirurgia de três horas. Os médicos informaram que não seria possível reimplantar os dedos. Ele perdeu parte do indicador e do dedo maior.
A assistente social que acompanhou o caso orientou a mãe a retirar o filho da escola. “Se puder mudar de escola e de cidade, faça isso”. Nívia deixou o distrito e passou a morar com os sogros. “Estou com medo”, afirmou.
A mãe conta que o menino já havia sofrido agressões anteriores, como puxões de cabelo, enforcamento e empurrões. Ela alega que a escola nunca tomou providências. O Agrupamento de Escolas de Souselo abriu investigação interna.
Nívia, que vive em Portugal há sete anos, diz que a violência teve motivação racial e xenófoba: o filho, segundo ela, era alvo por ser brasileiro, preto, gordo e novo na instituição.
*Com informações do g1