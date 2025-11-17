17 de novembro de 2025
DENTRO DA ESCOLA

Criança brasileira tem dedo decepado por colegas em Portugal

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/@niestevam98/Instagram
A mãe, Nívia Estevam, afirma que o filho foi vítima de agressão motivada por xenofobia.
A mãe, Nívia Estevam, afirma que o filho foi vítima de agressão motivada por xenofobia.

Um menino brasileiro de nove anos teve dois dedos amputados após ser atacado por colegas dentro da Escola Básica de Fonte Coberta, em Cinfães, no Distrito de Viseu, em Portugal. A mãe, Nívia Estevam, afirma que o filho foi vítima de agressão motivada por xenofobia e decidiu se mudar de cidade por medo.

Segundo Nívia, José Lucas entrou no banheiro quando dois alunos fecharam a porta sobre seus dedos até amputá-los. “A primeira funcionária que o encontrou passou mal”, relatou. A mãe diz que a escola tentou minimizar o caso e informou apenas que o menino “amassou o dedo na porta”.

O garoto precisou ser levado ao hospital, onde passou por cirurgia de três horas. Os médicos informaram que não seria possível reimplantar os dedos. Ele perdeu parte do indicador e do dedo maior.

A assistente social que acompanhou o caso orientou a mãe a retirar o filho da escola. “Se puder mudar de escola e de cidade, faça isso”. Nívia deixou o distrito e passou a morar com os sogros. “Estou com medo”, afirmou.

A mãe conta que o menino já havia sofrido agressões anteriores, como puxões de cabelo, enforcamento e empurrões. Ela alega que a escola nunca tomou providências. O Agrupamento de Escolas de Souselo abriu investigação interna.

Nívia, que vive em Portugal há sete anos, diz que a violência teve motivação racial e xenófoba: o filho, segundo ela, era alvo por ser brasileiro, preto, gordo e novo na instituição.

*Com informações do g1

