Um menino brasileiro de nove anos teve dois dedos amputados após ser atacado por colegas dentro da Escola Básica de Fonte Coberta, em Cinfães, no Distrito de Viseu, em Portugal. A mãe, Nívia Estevam, afirma que o filho foi vítima de agressão motivada por xenofobia e decidiu se mudar de cidade por medo.

Segundo Nívia, José Lucas entrou no banheiro quando dois alunos fecharam a porta sobre seus dedos até amputá-los. “A primeira funcionária que o encontrou passou mal”, relatou. A mãe diz que a escola tentou minimizar o caso e informou apenas que o menino “amassou o dedo na porta”.

O garoto precisou ser levado ao hospital, onde passou por cirurgia de três horas. Os médicos informaram que não seria possível reimplantar os dedos. Ele perdeu parte do indicador e do dedo maior.