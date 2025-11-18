18 de novembro de 2025
TRILHA ÍNGREME

Piloto de rali morre após despencar de 300 metros

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/@@escuderia.teamrepauto /Instagram
O acidente aconteceu perto de um local de escalada, em Teverga, no norte da Espanha.
O acidente aconteceu perto de um local de escalada, em Teverga, no norte da Espanha.

Carlos Fernández Vecín, 45, piloto de rali que competia na região de León, na Espanha, morreu após se desequilibrar em uma trilha, neste domingo (16), e despencar por cerca de 300 metros.

Leia mais: Rodrigo Kirck morre durante treino de motovelocidade

O acidente aconteceu perto de um local de escalada, em Teverga, no norte da Espanha. Foi um alpinista que informou as equipes de resgate sobre o ocorrido, informando que havia visto uma pessoa caindo.

Vecín foi atendido no local, após uma equipe chegar de helicóptero. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital Universitário Central das Astúrias, onde receberia atendimento avançado.

Em nota, a equipe Escuderia Team Repauto, pela qual ele corria, lamentou o episódio. "Obrigado por todos os grandes momentos que você ns deu, companheiro. Nunca o esqueceremos. nesta segunda-feira (17), brilha mais uma estrela no céu. Descanse em paz!"

