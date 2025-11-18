Piloto de rali morre após despencar de 300 metros
| Tempo de leitura: 1 min
Carlos Fernández Vecín, 45, piloto de rali que competia na região de León, na Espanha, morreu após se desequilibrar em uma trilha, neste domingo (16), e despencar por cerca de 300 metros.
O acidente aconteceu perto de um local de escalada, em Teverga, no norte da Espanha. Foi um alpinista que informou as equipes de resgate sobre o ocorrido, informando que havia visto uma pessoa caindo.
Vecín foi atendido no local, após uma equipe chegar de helicóptero. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital Universitário Central das Astúrias, onde receberia atendimento avançado.
Em nota, a equipe Escuderia Team Repauto, pela qual ele corria, lamentou o episódio. "Obrigado por todos os grandes momentos que você ns deu, companheiro. Nunca o esqueceremos. nesta segunda-feira (17), brilha mais uma estrela no céu. Descanse em paz!"