Rodrigo Kirck morre durante treino de motovelocidade

O arquiteto e piloto de motovelocidade Rodrigo Kirck Rebelo, de 45 anos, morreu neste domingo (1º) após sofrer uma queda enquanto treinava no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR). Ele participava de um treino preparatório para a Copa Oeste de Motovelocidade quando, segundo a organização do evento, pode ter sofrido um mal súbito.

Natural de Itajaí, em Santa Catarina, Kirck foi atendido por equipes de resgate que estavam no autódromo e por uma UTI Móvel do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O piloto FOI entubado e estabilizado no local, mas sofreu parada cardiorrespiratória durante a transferência para o Hospital Universitário de Cascavel, e não resistiu.