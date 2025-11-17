Um jovem de 18 anos confessou à Polícia Civil ter assassinado o padre Alexsandro da Silva Lima, de 44 anos, em Dourados (MS), após alegar que foi forçado a praticar sexo oral na vítima; as informações são do Campo Grande News. O crime foi praticado na sexta-feira (14) e, segundo o depoimento, com golpes de marreta e faca dentro da casa do religioso.
Leanderson de Oliveira Júnior afirmou que já conhecia o padre e que voltou ao imóvel com intenção de roubar o carro e dinheiro. Após o crime, ele roubou o Jeep Renegade da vítima e saiu pela cidade com a namorada e um amigo de 17 anos. O grupo chamou outros conhecidos, que ajudaram a limpar a casa e furtaram objetos como utensílios domésticos e eletrodomésticos.
A polícia localizou os suspeitos na manhã de sábado (15) e, após confronto com a versão apresentada, Leanderson revelou onde estava o corpo, encontrado enrolado num tapete perto de uma área de mata. A perícia apreendeu a marreta e a faca usadas no assassinato.
Leanderson foi preso em flagrante por latrocínio, ocultação de cadáver e fraude processual. Um dos envolvidos, João Victor, foi autuado por furto e ocultação de cadáver. O adolescente de 17 anos e duas meninas de 16 e 17 anos foram apreendidos por atos infracionais ligados ao crime.
A Arquidiocese de Dourados lamentou a morte do padre Alexsandro, que atuava na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Douradina, e ocupava funções de liderança na Diocese.