Um jovem de 18 anos confessou à Polícia Civil ter assassinado o padre Alexsandro da Silva Lima, de 44 anos, em Dourados (MS), após alegar que foi forçado a praticar sexo oral na vítima; as informações são do Campo Grande News. O crime foi praticado na sexta-feira (14) e, segundo o depoimento, com golpes de marreta e faca dentro da casa do religioso.

Leanderson de Oliveira Júnior afirmou que já conhecia o padre e que voltou ao imóvel com intenção de roubar o carro e dinheiro. Após o crime, ele roubou o Jeep Renegade da vítima e saiu pela cidade com a namorada e um amigo de 17 anos. O grupo chamou outros conhecidos, que ajudaram a limpar a casa e furtaram objetos como utensílios domésticos e eletrodomésticos.