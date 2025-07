Leão 14 adota 1ª medida sobre abusos sexuais cometidos pelo clero

Com a decisão deste sábado, O'Malley elogiou a nomeação ao dizer, em um comunicado, que Verny é "um líder colaborativo comprometido com o avanço da adoção global de proteção e salvaguarda, para garantir da melhor forma possível a segurança daqueles que estão sob os cuidados da Igreja em todo o mundo".

A decisão do novo papa ecoa uma série de críticas direcionadas a ele, enquanto ainda cardeal. A Rede de Sobreviventes de Abusos por Padres (Snap, na sigla em inglês) declarou, logo após a eleição, no início de maio, ver a escolha de Leão 14 com "grande preocupação" diante do que considera um histórico ruim do religioso ao lidar com casos de abuso sexual na Igreja.

Entre os questionamentos, o pontífice é criticado por acolher um padre acusado de crime sexual contra crianças nos Estados Unidos e por falhar na condução de denúncias recebidas quando atuava no Peru.