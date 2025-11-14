Entidades que representam policiais civis e militares anunciaram protesto para terça-feira que vem (18), em São Paulo, acusando o governador Tarcísio de Freitas e o secretário licenciado Guilherme Derrite de descumprirem promessas e negligenciarem pautas históricas das categorias.
Vinte e duas entidades das forças de segurança vão se reunir no Largo São Francisco, às 14h, em ato contra o que classificam como “descaso” do governo estadual. As críticas são direcionadas especialmente à demora na entrega da nova Lei Orgânica da Polícia Civil e à falta de reajuste linear para a Polícia Militar.
Presidente da Associação dos Delegados e coordenador do Fórum Resiste-PC, André Santos Pereira afirma que Derrite não cumpriu o compromisso firmado com a categoria. “Prometeu, não cumpriu, mentiu”, disse. Ele também declarou: “Começou e não terminou, é incompetência”.
O protesto será feito enquanto Derrite está licenciado para relatar na Câmara o Projeto de Lei Antifacção, que já passou por quatro versões e enfrentou resistência de opositores e aliados.
A discussão sobre a nova Lei Orgânica da Polícia Civil, em vigor desde 1979, é um dos pontos centrais da mobilização. A categoria reclama de exclusão nos debates promovidos pelo governo e reivindica reestruturação de carreira, reajuste salarial e regulamentação da jornada.
André Santos reforça que a modernização é urgente: “A nossa polícia civil merece uma lei orgânica moderna, a atual é de 1979; ela merece ser valorizada, com reajuste e um plano de carreira”.
*Com informações do Metrópoles