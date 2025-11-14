Entidades que representam policiais civis e militares anunciaram protesto para terça-feira que vem (18), em São Paulo, acusando o governador Tarcísio de Freitas e o secretário licenciado Guilherme Derrite de descumprirem promessas e negligenciarem pautas históricas das categorias.

Vinte e duas entidades das forças de segurança vão se reunir no Largo São Francisco, às 14h, em ato contra o que classificam como “descaso” do governo estadual. As críticas são direcionadas especialmente à demora na entrega da nova Lei Orgânica da Polícia Civil e à falta de reajuste linear para a Polícia Militar.