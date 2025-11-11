O relator do PL Antifacção, Guilherme Derrite (PP-SP), anunciou recuos em seu texto de combate ao crime organizado, após uma série de críticas de que o papel da Polícia Federal seria diminuído, atendendo a pontos que o governo Lula (PT) elencou como prioridade.

Tanto Derrite quanto o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmaram serem falsas as "narrativas" de que o projeto pretendia tolher a ação da PF.

Em entrevista à imprensa, Derrite afirmou que não foi procurado pelo governo e que as alterações visam atender ao interesse da sociedade. Segundo ele, não se tratam de recuos, mas de "estratégia".