A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (13) o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, suspeito de envolvimento no esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões. As investigações apontam que a fraude pode ter causado prejuízo de até R$ 6,3 bilhões. As informações são do G1.

Stefanutto foi demitido do cargo em abril, após o escândalo vir à tona. Segundo a PF, ele é alvo de um dos 10 mandados de prisão da nova fase da Operação Sem Desconto, realizada em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU). Outros alvos da operação incluem o ex-ministro da Previdência Ahmed Mohamad Oliveira e os deputados Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) e Edson Araújo (PSB-MA), que tiveram mandados de busca e apreensão cumpridos.

O esquema, segundo a investigação, consistia em cobrar mensalidades fictícias de aposentados, descontadas diretamente dos benefícios, sem autorização. As cobranças eram feitas em nome de associações falsas, que diziam oferecer serviços como assistência jurídica e convênios, mas não tinham estrutura real.