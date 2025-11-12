Durante entrevista à Fox News, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi interrompido pela apresentadora Laura Ingraham ao tentar defender sua política econômica. O republicano afirmava que o único produto com preços em alta era a carne bovina, quando Ingraham o corrigiu: “Café.”

Trump respondeu dizendo que pretende reduzir tarifas de importação para “fazer mais café entrar no país”, sem especificar de onde viria o produto. Segundo dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA, o preço do café subiu 21% em agosto em comparação com o mesmo mês do ano anterior - o maior aumento desde 1997. Já o quilo da carne bovina chegou a US$ 6,33, ligeiramente abaixo do pico registrado em agosto.