Uma mulher de 23 anos foi encontrada morta dentro de um congelador no domingo (29), em Vitória da Conquista (BA). O suspeito do crime, Lucas Santos Lima, de 29 anos, foi preso nesta segunda-feira (30).
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De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Manuela Vieira Matos Silva. A Polícia Técnica realizou a perícia e a remoção do corpo. A causa da morte ainda não foi informada e será apontada após a necropsia.
A Polícia Militar informou que uma equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom), para verificar a ocorrência. No local, os policiais encontraram a casa com a porta aberta e o corpo congelado.
Segundo a PM, uma mulher compareceu ao endereço e relatou que estava em processo de mudança para o imóvel com o companheiro, que estava desaparecido havia mais de um dia. Ela afirmou que foi até a casa à procura dele, notou objetos femininos que não lhe pertenciam e encontrou o corpo no congelador, então acionou a polícia.
A investigação apura a motivação do crime. Não há confirmação se Lucas Santos Lima era companheiro da vítima.
Com informações do g1