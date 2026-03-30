Uma mulher de 23 anos foi encontrada morta dentro de um congelador no domingo (29), em Vitória da Conquista (BA). O suspeito do crime, Lucas Santos Lima, de 29 anos, foi preso nesta segunda-feira (30).

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De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Manuela Vieira Matos Silva. A Polícia Técnica realizou a perícia e a remoção do corpo. A causa da morte ainda não foi informada e será apontada após a necropsia.