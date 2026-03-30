30 de março de 2026
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CENA DE TERROR

Namorada acha jovem de 23 anos no congelador do parceiro

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais via G1
De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Manuela Vieira Matos Silva.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Manuela Vieira Matos Silva.

Uma mulher de 23 anos foi encontrada morta dentro de um congelador no domingo (29), em Vitória da Conquista (BA). O suspeito do crime, Lucas Santos Lima, de 29 anos, foi preso nesta segunda-feira (30).

Leia mais: Irmã de homem esquartejado descobre partes do corpo na geladeira

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Manuela Vieira Matos Silva. A Polícia Técnica realizou a perícia e a remoção do corpo. A causa da morte ainda não foi informada e será apontada após a necropsia.

A Polícia Militar informou que uma equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom), para verificar a ocorrência. No local, os policiais encontraram a casa com a porta aberta e o corpo congelado.

Segundo a PM, uma mulher compareceu ao endereço e relatou que estava em processo de mudança para o imóvel com o companheiro, que estava desaparecido havia mais de um dia. Ela afirmou que foi até a casa à procura dele, notou objetos femininos que não lhe pertenciam e encontrou o corpo no congelador, então acionou a polícia.

A investigação apura a motivação do crime. Não há confirmação se Lucas Santos Lima era companheiro da vítima.

Com informações do g1

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