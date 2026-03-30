Pai e filho morrem em queda de monomotor em Rio Claro
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Um monomotor caiu na manhã deste domingo (29) em uma área de mata em Rio Claro, no sul do estado do Rio de Janeiro, deixando os dois ocupantes mortos.
Segundo a Polícia Militar, testemunhas afirmaram que uma aeronave, com dois ocupantes, teria caído em uma propriedade privada na estrada de São João Marcos, por volta de 11h55.
Os bombeiros foram acionados e, ao chegarem ao local, já encontraram os dois corpos carbonizados.
A aeronave teria colidido com um morro, de acordo com a corporação. A área foi isolada e a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) está na região para apurar as causas.
A reportagem apurou que Everaldo Costa Filho, 73, comandante e piloto, e Valentim Costa, seu filho, são as vítimas. Everaldo se identificava como dono da aeronave, apesar de ela não estar em seu nome.
Nas redes sociais, Everaldo postava fotos e vídeos com o monomotor e dizia ter mais de 2.450 horas de voo, com operações de pousos e decolagens em 283 aeródromos de 17 estados brasileiros. Empresário, ele realizava deslocamentos profissionais com a aeronave.
A perícia da Polícia Civil foi acionada. De acordo com policiais, o caso será investigado pelo Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão regional do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), que deve apurar se possíveis falhas mecânicas ou fatores meteorológicos ocasionaram a queda.
O monomotor, fabricado em 2010, era experimental e estava em situação normal, segundo a Anac. Ele pesava 600 kg.