Um monomotor caiu na manhã deste domingo (29) em uma área de mata em Rio Claro, no sul do estado do Rio de Janeiro, deixando os dois ocupantes mortos.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas afirmaram que uma aeronave, com dois ocupantes, teria caído em uma propriedade privada na estrada de São João Marcos, por volta de 11h55.

Os bombeiros foram acionados e, ao chegarem ao local, já encontraram os dois corpos carbonizados.