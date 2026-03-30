30 de março de 2026
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POUSO DE EMERGÊNCIA

Motor explode após decolagem e avião retorna a Guarulhos; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/TV Globo
O piloto declarou “mayday” e solicitou apoio das equipes de emergência do aeroporto.
O piloto declarou “mayday” e solicitou apoio das equipes de emergência do aeroporto.

Um avião da Delta Air Lines que partiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, precisou retornar à pista na noite de domingo (29) após a explosão no motor esquerdo logo depois da decolagem. Não houve feridos.

A aeronave, um Airbus A330-300, decolou pouco antes da meia noite com destino a Atlanta, nos Estados Unidos, transportando 272 passageiros e 14 tripulantes. Segundos após sair do solo, houve a explosão. Parte do material atingido caiu na área gramada ao lado da pista e provocou um foco de incêndio.

A torre de controle alertou o piloto sobre o problema. Ele declarou “mayday” e solicitou apoio das equipes de emergência do aeroporto. O avião permaneceu no ar por nove minutos, segundo dados da plataforma Flightradar24, e pousou em segurança. O fogo foi controlado em minutos.

Por causa do incidente, voos no aeroporto sofreram atrasos. A Delta informou que o voo DL0104 foi cancelado por problemas mecânicos e que os passageiros foram levados de ônibus ao terminal. A companhia afirmou ainda que trabalha para reacomodar os clientes.

Com informações do g1 e da TV Globo.

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