Um avião da Delta Air Lines que partiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, precisou retornar à pista na noite de domingo (29) após a explosão no motor esquerdo logo depois da decolagem. Não houve feridos.

A aeronave, um Airbus A330-300, decolou pouco antes da meia noite com destino a Atlanta, nos Estados Unidos, transportando 272 passageiros e 14 tripulantes. Segundos após sair do solo, houve a explosão. Parte do material atingido caiu na área gramada ao lado da pista e provocou um foco de incêndio.

A torre de controle alertou o piloto sobre o problema. Ele declarou “mayday” e solicitou apoio das equipes de emergência do aeroporto. O avião permaneceu no ar por nove minutos, segundo dados da plataforma Flightradar24, e pousou em segurança. O fogo foi controlado em minutos.