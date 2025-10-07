Cafezinho brasileiro faz falta aos EUA, disse Trump a Lula

Na videochamada dessa segunda-feira (6) entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente dos EUA adimitiu que o país está "sentindo falta” do café brasileiro, um dos produtos mais afetados pela tarifa de 50% imposta por seu governo sobre exportações brasileiras, segundo a BBC News Brasil.
Leia mais: Lula e Trump conversam por videochamada sobre tarifaço
Foi um telefonema de tom amistoso, que reforçou a tentativa de aproximação entre os dois líderes. Trump citou diretamente o impacto do tarifaço no bolso dos americanos, que vêm pagando mais caro pelo cafezinho: o preço do produto nos EUA subiu 3,6% só em agosto, a maior alta mensal em 14 anos. Num ano, o aumento chega a 21%, segundo dados oficiais.
O ex-presidente americano reconheceu que o país “sente falta” dos produtos brasileiros, especialmente do café, que é esponsável por cerca de um terço de toda a bebida consumida nos EUA. A inflação e o encarecimento do café são atribuídos tanto às condições climáticas que afetam a produção quanto à tarifa sobre o produto brasileiro.
Na conversa, Lula pediu que Trump retire as barreiras impostas ao Brasil e mencionou o impacto das medidas na balança comercial. Em setembro, as exportações brasileiras para os EUA caíram 20%, e as vendas de café despencaram quase pela metade.
Os dois presidentes negociam um encontro presencial em breve. Segundo o Palácio do Planalto, o diálogo durou cerca de 30 minutos e tratou de comércio, economia e relações bilaterais.