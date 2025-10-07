Cafezinho brasileiro faz falta aos EUA, disse Trump a Lula

Na videochamada dessa segunda-feira (6) entre Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente dos EUA adimitiu que o país está "sentindo falta” do café brasileiro, um dos produtos mais afetados pela tarifa de 50% imposta por seu governo sobre exportações brasileiras, segundo a BBC News Brasil.

Foi um telefonema de tom amistoso, que reforçou a tentativa de aproximação entre os dois líderes. Trump citou diretamente o impacto do tarifaço no bolso dos americanos, que vêm pagando mais caro pelo cafezinho: o preço do produto nos EUA subiu 3,6% só em agosto, a maior alta mensal em 14 anos. Num ano, o aumento chega a 21%, segundo dados oficiais.