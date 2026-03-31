31 de março de 2026
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TIO ABUSADOR

Desacreditada, criança guarda sêmen para provar estupro à família

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PCGO
Diante da prova biológica apresentada, a Justiça decretou a prisão preventiva.
Diante da prova biológica apresentada, a Justiça decretou a prisão preventiva.

A Polícia Civil de Goiás prendeu, na última sexta-feira (27), o homem de 25 anos suspeito de estuprar a sobrinha de oito anos em Anápolis. Para provar os abusos cometidos há três anos, a vítima guardou sêmen do agressor após ser forçada a praticar sexo oral. A menina entregou o material aos parentes, que acionaram as autoridades.

As investigações começaram em 2025, quando a criança relatou o crime à coordenação da escola. Segundo a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), a vítima sofria abusos desde os cinco ou seis anos de idade. Sob ameaças de morte, ela tentava denunciar o caso à família, mas os parentes não acreditavam nos relatos.

A delegada informou que a criança sofreu agressões físicas do avô e castigos da avó por ser considerada mentirosa. Mesmo após a esposa do suspeito flagrá-lo nu com a sobrinha, as justificativas do agressor foram aceitas pelos familiares.

Diante da prova biológica apresentada, a Justiça decretou a prisão preventiva e busca e apreensão na residência do investigado. Embora tenha negado o crime inicialmente, o homem confessou os abusos após saber da existência do material genético coletado pela vítima. Ele responde por estupro de vulnerável. A polícia também responsabiliza os familiares por omissão no caso.

Com informações do Metrópoles.

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