A Polícia Civil de Goiás prendeu, na última sexta-feira (27), o homem de 25 anos suspeito de estuprar a sobrinha de oito anos em Anápolis. Para provar os abusos cometidos há três anos, a vítima guardou sêmen do agressor após ser forçada a praticar sexo oral. A menina entregou o material aos parentes, que acionaram as autoridades.

As investigações começaram em 2025, quando a criança relatou o crime à coordenação da escola. Segundo a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), a vítima sofria abusos desde os cinco ou seis anos de idade. Sob ameaças de morte, ela tentava denunciar o caso à família, mas os parentes não acreditavam nos relatos.

A delegada informou que a criança sofreu agressões físicas do avô e castigos da avó por ser considerada mentirosa. Mesmo após a esposa do suspeito flagrá-lo nu com a sobrinha, as justificativas do agressor foram aceitas pelos familiares.