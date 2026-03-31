Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante no domingo (29), suspeita de matar e decapitar o companheiro em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. A prisão foi convertida em preventiva após audiência de custódia nessa segunda-feira (30).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Paula Ellen Neves da Silva afirmou que atacou Daniel dos Santos, de 32 anos, após flagrá-lo tirando a fralda de seu filho, de três anos, e suspeitar de tentativa de abuso.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado no banheiro com múltiplas facadas, e a cabeça estava separada do corpo dentro de uma mochila. Policiais militares atenderam a ocorrência e, no local, a mulher confessou o crime.