O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2025 começou neste domingo (9), e quase 5 mil estudantes em todo o país já estão de olho no próximo passo: o que fazer depois da prova. A nota do ENEM é uma das principais portas de entrada para o ensino superior, tanto no Brasil quanto no exterior, e pode ser usada de várias maneiras, dependendo dos objetivos de cada candidato.

Onde e quando consultar o resultado

O resultado oficial do ENEM 2025 será divulgado em janeiro de 2026, na Página do Participante, disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para acessar, é preciso fazer login com CPF e senha da conta gov.br. Lá, o participante poderá conferir sua nota em cada área de conhecimento e a média geral.

Como funciona o espelho da redação