O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2025 começou neste domingo (9), e quase 5 mil estudantes em todo o país já estão de olho no próximo passo: o que fazer depois da prova. A nota do ENEM é uma das principais portas de entrada para o ensino superior, tanto no Brasil quanto no exterior, e pode ser usada de várias maneiras, dependendo dos objetivos de cada candidato.
Onde e quando consultar o resultado
O resultado oficial do ENEM 2025 será divulgado em janeiro de 2026, na Página do Participante, disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para acessar, é preciso fazer login com CPF e senha da conta gov.br. Lá, o participante poderá conferir sua nota em cada área de conhecimento e a média geral.
Como funciona o espelho da redação
Cerca de 60 dias após a divulgação das notas, o Inep libera o chamado “espelho da redação”, documento que mostra a pontuação detalhada em cada uma das cinco competências avaliadas. Esse recurso é importante para quem deseja entender os critérios de correção e se preparar melhor para próximas edições.
Validade da nota
A nota do ENEM pode ser aproveitada em diferentes programas e instituições por períodos variados. No Sistema de Seleção Unificada (SISU) de 2026 será aceita melhor nota das três últimas edições. O Programa Universidade para Todos (ProUni) permite o uso das notas das duas últimas edições. Em universidades particulares, o prazo de validade depende das regras internas de cada instituição, algumas aceitam notas de até cinco anos anteriores.
Onde a nota é aceita
O desempenho no ENEM serve como critério de seleção para o SISU (universidades públicas), o ProUni (bolsas de estudo em faculdades privadas) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Além disso, centenas de instituições privadas usam a nota como ingresso direto, substituindo o vestibular tradicional ou concedendo descontos e bolsas parciais.
Outro ponto importante é que a nota do ENEM também pode ser usada em universidades de outros países. Portugal, por exemplo, tem convênios com o governo brasileiro que permitem o ingresso de estudantes brasileiros em instituições lusitanas usando apenas o resultado do exame.
Reaplicação e recursos
Quem enfrentou problemas logísticos, doenças ou imprevistos durante a aplicação do exame pode solicitar a reaplicação do ENEM, geralmente aberta alguns dias após a prova. O pedido deve ser feito pela Página do Participante, dentro do prazo estabelecido pelo Inep.
Dicas para o pós-prova
Após o exame, é recomendável guardar o comprovante de inscrição e os dados de acesso ao gov.br, já que serão necessários para ver o resultado e se inscrever nos programas do governo. Também é importante acompanhar o calendário oficial do MEC para não perder os prazos de inscrição no SISU, ProUni e FIES.
Mesmo quem não pretende entrar na faculdade imediatamente pode usar o resultado para planejar o futuro acadêmico e comparar o desempenho com a média nacional, avaliando quais áreas precisam de reforço.