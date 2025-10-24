Sisu 2026 vai aceitar a melhor nota das 3 últimas edições do Enem

O MEC (Ministério da Educação) anunciou que, a partir de 2026, o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) passará a aceitar o resultado das três últimas edições do Enem. A mudança foi publicada em uma portaria do Diário Oficial da União no último dia 17 de outubro.

O Sisu é um programa do governo federal que permite que estudantes ingressem em universidades públicas com base na nota do exame nacional.

Atualmente, o sistema utiliza apenas a nota mais recente do exame, mas, com a mudança, o sistema escolherá o melhor resultado do estudante em uma das três últimas edições do Enem - 2023, 2024 e 2025.