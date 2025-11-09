Em meio à destruição deixada pelo tornado que arrasou Rio Bonito do Iguaçu (PR) na sexta-feira (8), moradores da cidade passaram a fazer vigília nos próprios escombros para evitar furtos de móveis e eletrodomésticos espalhados pelas ruas. A cidade, que tem menos de 15 mil habitantes, foi 90% destruída e conitnua sem energia elétrica e comunicação. As informações são da Folhapress.

De acordo com a Defesa Civil, seis pessoas morreram e mais de 750 ficaram feridas. Mais de mil ficaram deabrigadas ou desalojadas. Os números ainda podem mudar.