O ciclone extratropical que atinge o país desde a tarde de sexta-feira (7) já deixou seis mortos no Paraná e mais de 700 feridos na região sul.

A cidade mais atingida foi Rio Bonito do Iguaçu, onde cinco pessoas perderam a vida. A sexta morte ocorreu no município de Guarapuava, na zona rural. Há ainda uma pessoa desaparecida e nove feridos internados em estado grave, de acordo com o governo de Ratinho Junior (PSD).