O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na sexta-feira (7) uma ofensiva contra as maiores processadoras de carne do país, incluindo a brasileira JBS, acusando-as de formação de cartel e manipulação de preços. A informação foi divulgada pela Casa Branca.

Leia mais: China retoma importação de carne de frango do Brasil

Em publicação nas rede social Truth, Trump afirmou que as empresas “estão inflando artificialmente o preço da carne” e determinou que o Departamento de Justiça (DOJ) investigue possíveis práticas de conluio e violação das leis antitruste.