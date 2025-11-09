O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na sexta-feira (7) uma ofensiva contra as maiores processadoras de carne do país, incluindo a brasileira JBS, acusando-as de formação de cartel e manipulação de preços. A informação foi divulgada pela Casa Branca.
Em publicação nas rede social Truth, Trump afirmou que as empresas “estão inflando artificialmente o preço da carne” e determinou que o Departamento de Justiça (DOJ) investigue possíveis práticas de conluio e violação das leis antitruste.
O comunicado oficial da Casa Branca cita as multinacionais JBS, Cargill, Tyson Foods e National Beef, que juntas controlam cerca de 85% do mercado de carne bovina nos EUA, quase o triplo da fatia registrada em 1980.
Segundo o governo norte-americano, a investigação busca “erradicar qualquer conluio ilegal, restaurar a concorrência e proteger a segurança alimentar”. Trump afirmou ainda que, enquanto o preço do gado “cai substancialmente”, o da carne embalada “só aumenta”. “Há algo suspeito nisso. Se houver crime, os responsáveis pagarão um preço alto”, declarou o presidente.
A JBS, maior processadora de carne do mundo, ainda não se manifestou sobre o caso.