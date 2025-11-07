A China voltou a comprar carne de frango brasileira após quase seis meses de embargo motivado pelo caso isolado de gripe aviária no Rio Grande do Sul. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (7), pela administração geral de alfândegas chinesa, e tem efeito imediato.
O bloqueio foi imposto em maio, depois da confirmação da doença muma granja comercial gaúcha. Em junho, o Brasil se declarou livre da gripe aviária, mas as negociações com o governo chinês continuaram até o fim de outubro, quando a restrição foi oficialmente retirada.
O comunicado chinês cita que a retomada ocorre “com base nos resultados da análise de risco”. A decisão era aguardada com expectativa pelo setor, já que a China é o principal destino da carne de frango brasileira.
Em 2024, o Brasil exportou cerca de US$ 10 bilhões em carne de frango, o equivalente a 35% do comércio mundial do produto. O embargo temporário afetou diretamente produtores e frigoríficos que dependem das vendas externas.
*Com informações do SBT News