FIM DO BLOQUEIO

China retoma importação de carne de frango do Brasil

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Prefeitura de Parapuã/Imagem ilustrativa
O bloqueio foi imposto em maio, depois da confirmação da doença muma granja comercial gaúcha.

A China voltou a comprar carne de frango brasileira após quase seis meses de embargo motivado pelo caso isolado de gripe aviária no Rio Grande do Sul. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (7), pela administração geral de alfândegas chinesa, e tem efeito imediato.

Relembre o caso: Mais de 60 países suspendem compra de frango do Brasil

O bloqueio foi imposto em maio, depois da confirmação da doença muma granja comercial gaúcha. Em junho, o Brasil se declarou livre da gripe aviária, mas as negociações com o governo chinês continuaram até o fim de outubro, quando a restrição foi oficialmente retirada.

O comunicado chinês cita que a retomada ocorre “com base nos resultados da análise de risco”. A decisão era aguardada com expectativa pelo setor, já que a China é o principal destino da carne de frango brasileira.

Em 2024, o Brasil exportou cerca de US$ 10 bilhões em carne de frango, o equivalente a 35% do comércio mundial do produto. O embargo temporário afetou diretamente produtores e frigoríficos que dependem das vendas externas.

*Com informações do SBT News

