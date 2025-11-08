O prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, Sezar Augusto Bovino (PSD), afirmou neste sábado (8) que a cidade “já passou pela parte difícil” e agora precisa focar na reconstrução após o tornado que devastou o município na noite de sexta-feira (7). O fenômeno, classificado como categoria F3, matou seis pessoas, deixou mais de 750 feridos e destruiu 90% da área urbana, segundo a Defesa Civil.
Leia mais: Paraná decreta estado de calamidade pública; 6 pessoas morreram
Bovino disse que o município iniciou o cadastro de empresas e famílias atingidas e que haverá apoio financeiro para comerciantes que perderam tudo. “Estamos fazendo um levantamento para ajudar os comerciantes e liberar linhas de crédito”, afirmou.
O governador Ratinho Jr. (PSD) decretou estado de calamidade e anunciou força-tarefa para reconstruir o município, com o envio de maquinário, equipes da Defesa Civil e assistência humanitária. Ginásios e centros comunitários estão sendo usados como abrigos para famílias desabrigadas.
Em homenagem às vítimas, o governo do Paraná decretou luto oficial de três dias em todo o estado.