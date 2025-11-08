O Governo do Paraná assinou um decreto na manhã deste sábado (8) reconhecendo estado de calamidade pública em Rio Bonito do Iguaçu, no centro-sul do estado, após um tornado devastar a cidade no final da tarde de sexta-feira (7). Ao menos seis pessoas morreram no estado.

Bombeiros e Defesa Civil estimam que o fenômeno gerou danos em cerca de 90% das residências e prédios comerciais do município.