ALERTA MANTIDO

Ciclone perde força, mas provoca vento e chuva no Sul e Sudeste

As rajadas devem continuar fortes no litoral paulista e paranaense, podendo ultrapassar 100 km/h em áreas isoladas.
O ciclone extratropical que atingiu o Sul e o Sudeste do Brasil nessa sexta-feira (7) começa a perder força neste sábado (8), mas ainda causa ventos intensos, mar agitado e pancadas de chuva em várias regiões, segundo o Climatempo.

As rajadas devem continuar fortes no litoral paulista e paranaense, podendo ultrapassar 100 km/h em áreas isoladas. A Defesa Civil de São Paulo mantém o alerta para risco de quedas de árvores, destelhamentos e ressaca no litoral.

No Sul, o tempo começa a melhorar neste domingo (9), com chuva fraca e isolada apenas na faixa litorânea. Já no Sudeste, o ciclone ainda provoca instabilidade no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, enquanto o interior de São Paulo e de Minas Gerais volta a ter sol e temperaturas mais altas.

No Centro-Oeste, o calor predomina com pancadas de chuva à tarde em Goiás e Mato Grosso. O Nordeste segue com tempo seco e muito quente, e o Norte continua com pancadas fortes no Amazonas, Acre e Rondônia.

As temperaturas voltam a subir gradualmente a partir de segunda-feira (10), quando o tempo deve ficar mais firme na maior parte do país.

