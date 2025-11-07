A cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, foi devastada na tarde e noite desta sexta-feira (7) por um fenômeno extremo com fortes indícios de tornado. O Governo do Paraná confirmou cinco mortes e 130 pessoas feridas, sendo 30 em estado grave.
Segundo informações divulgadas por autoridades locais e equipes de emergência, cerca de 80% das residências e prédios sofreram danos severos ou foram completamente destruídos. O fornecimento de energia elétrica foi interrompido após a queda de postes e linhas de transmissão, deixando áreas inteiras no escuro.
Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil do Paraná, além de voluntários e servidores municipais, atuam na remoção de escombros, no resgate de vítimas e na liberação de ruas bloqueadas. Hospitais da região receberam moradores feridos e permanecem em regime de atendimento de crise.
O governo do Paraná publicou que, "dentro da escala Fujita, relacionada à intensidade dos ventos e aos danos associados ao fenômeno, o tornado foi classificado preliminarmente com o índice F2 - o que equivale a ventos entre 180 km/h e 250 km/h. Porém, existem fortes indícios de que o tornado pode, em alguns pontos da cidade, ter ultrapassado os 250 km/h, o que mudaria a classificação para F3".
"O Paraná foi afetado por ventos muito fortes e um tornado de nível 3. Nós montamos uma força-tarefa para dar todo o apoio necessário para resgate de vítimas e atendimento de saúde. Vamos atender de maneira emergencial todos que precisarem de ajuda", disse o governador Ratinho Junior. "E a partir deste sábado já vamos fazer o levantamento necessário para ajudar a cidade e toda a região na reconstrução".
Imagens divulgadas por órgãos locais mostram casas destelhadas, veículos arremessados, árvores caídas e bairros inteiros arrasados. A prefeitura informou que deverá divulgar um PIX oficial para doações às famílias atingidas.
Meteorologistas apontam que o evento está associado a uma linha de instabilidade provocada pelo avanço de um ciclone extratropical, condição que favorece tempestades severas na região Sul. A classificação técnica definitiva - incluindo confirmação e intensidade do tornado - segue em análise.
Relatos preliminares indicam também danos expressivos em áreas rurais e possíveis prejuízos agrícolas. O levantamento total dos estragos e o número final de feridos ainda não foram concluídos.
As equipes de emergência devem intensificar os trabalhos ao longo do fim de semana, enquanto o município tenta restabelecer serviços essenciais e contabilizar o impacto do fenômeno climático mais severo registrado na cidade nos últimos anos.