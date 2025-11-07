As oportunidades são para os cargos de arquiteto, engenheiro civil, engenheiro de segurança, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico e médico do trabalho. O concurso será organizado pela Fundação Cesgranrio.

A Caixa Econômica Federal anunciou a abertura de um novo concurso público para nível superior com 184 vagas imediatas, além de cadastro reserva, conforme o edital publicado nessa quinta-feira (6). Os salários variam de R$ 12.371,00 a R$ 16.495,00.

As inscrições podem ser feitas desta sexta (7) a 8 de dezembro de 2025 pelo site da Fundação Cesgranrio (www.cesgranrio.org.br), que também disponibiliza o edital completo com todas as informações sobre o certame.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelos canais oficiais da organizadora: central de atendimento 0800 701 2028 (de segunda a sexta, das 9h às 17h, horário de Brasília) ou pelo e-mail concursos@cesgranrio.org.br.

A Caixa mantém um Plano de Cargos e Salários que contempla duas carreiras principais: a carreira administrativa, para técnicos bancários, e a carreira profissional, para engenheiros, médicos do trabalho, advogados e arquitetos. Os salários variam de acordo com o cargo e a jornada semanal de trabalho, que pode ser de seis ou oito horas diárias, e seguem as normas do plano vigente da instituição, com posição de setembro de 2025.