A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) abriu concurso público com 142 vagas efetivas para cargos de nível médio e superior, com salários que variam de R$ 3.944 a R$ 12.070.

O cargo de nível médio é de Agente de Fiscalização à Regulação de Transporte I, com remuneração de R$ 3.944. Para nível superior, há vagas para Agente de Fiscalização à Regulação de Transporte (R$ 3.944), Analista de Suporte à Regulação de Transporte (R$ 10.366) e Especialista em Regulação de Transporte (R$ 12.070).