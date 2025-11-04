A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) abriu concurso público com 142 vagas efetivas para cargos de nível médio e superior, com salários que variam de R$ 3.944 a R$ 12.070.
O cargo de nível médio é de Agente de Fiscalização à Regulação de Transporte I, com remuneração de R$ 3.944. Para nível superior, há vagas para Agente de Fiscalização à Regulação de Transporte (R$ 3.944), Analista de Suporte à Regulação de Transporte (R$ 10.366) e Especialista em Regulação de Transporte (R$ 12.070).
As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da Fundação Carlos Chagas, entre 3 de novembro e 1º de dezembro, até as 23h59. A taxa de inscrição é de R$ 55 para cargos de nível médio e R$ 100 para superior. O edital está disponível aqui.
As provas objetivas estão marcadas para 25 de janeiro de 2026, na cidade de São Paulo, e podem incluir avaliações discursivas e de títulos, conforme o cargo. O concurso também reserva vagas para pessoas com deficiência e candidatos pretos, pardos e indígenas.