O Brasil lidera a criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), iniciativa que promete mudar como o mundo financia a proteção ambiental. O projeto foilançado oficialmente nesta quinta-feira (6), na COP30, em Belém (PA), e pretende recompensar financeiramente os países que preservarem suas florestas tropicais, como a Amazônia, a Mata Atlântica, a Bacia do Congo e as florestas do Sudeste Asiático.

Hoje mesmo, a Noruega anunciou US$3 bi para fundo, e passou a ser a nação com o maior valor anunciado até agora para o TFFF. Quase 50 países ofereceram apoio político, entre eles, Alemanha, Reino Unido, China, União Europeia, França e Emirádos Árabes Unidos. O documento continua disponível para novas assinaturas.