LANÇADO POR LULA

Fundo global vai pagar países que protegem florestas tropicais

A Noruega anunciou US$3 bi para fundo, e passou a ser a nação com o maior valor anunciado até agora para o TFFF.
O Brasil lidera a criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), iniciativa que promete mudar como o mundo financia a proteção ambiental. O projeto foilançado oficialmente nesta quinta-feira (6), na COP30, em Belém (PA), e pretende recompensar financeiramente os países que preservarem suas florestas tropicais, como a Amazônia, a Mata Atlântica, a Bacia do Congo e as florestas do Sudeste Asiático.

Leia mais: Lula diz que é o momento de levar os alertas da ciência a sério

Hoje mesmo, a Noruega anunciou US$3 bi para fundo, e passou a ser a nação com o maior valor anunciado até agora para o TFFF. Quase 50 países ofereceram apoio político, entre eles, Alemanha, Reino Unido, China, União Europeia, França e Emirádos Árabes Unidos. O documento continua disponível para novas assinaturas.

Segundo a assessoria da COP30, na prática, o TFFF vai pagar cerca de US$ 4 por hectare de floresta conservada, com monitoramento via satélite. Se um país desmatar mais do que o permitido, o valor recebido será reduzido. Vinte por cento dos recursos serão destinados obrigatoriamente a povos indígenas e comunidades tradicionais.

O fundo deve começar com US$ 25 bilhões em aportes de países investidores, como Alemanha, França, Noruega e Emirados Árabes Unidos, e pretende atrair mais de US$ 100 bilhões do setor privado. O dinheiro vai formar um fundo permanente.

Diferentemente das doações tradicionais, o TFFF funciona como investimento com retorno ambiental: o país que protege, recebe. Segundo a ministra Marina Silva, é “uma virada de chave” para financiar a conservação:

"Já exploramos demais a natureza para gerar riqueza. Agora, é hora de usar essa riqueza para proteger a natureza”, afirmou.

O objetivo é garantir uma fonte de recursos previsível e de longo prazo para cerca de 70 países com florestas tropicais, permitindo que financiem políticas ambientais, restauração e bioeconomia.

Além do Brasil, Colômbia, Gana, Indonésia, Malásia e República Democrática do Congo já participam da fundação do fundo.

Como vai funcionar o TFFF

1. Adesão dos países Nações com florestas tropicais aderem ao fundo e enviam relatórios anuais de conservação.
2. Monitoramento O controle é feito por satélite, como já ocorre no Brasil pelo INPE.
3. Pagamento O país recebe US$ 4 por hectare protegido, podendo perder parte se houver desmatamento.
4. Destino dos recursos O governo decide como aplicar o dinheiro; 20% obrigatoriamente vai para povos indígenas e comunidades tradicionais.
5. Investimento sustentável O fundo só aplica em projetos “verdes” e veta negócios ligados a combustíveis fósseis.

Se os aportes se confirmarem, o TFFF poderá se tornar um dos maiores fundos ambientais do mundo, atrás apenas do Banco Mundial.

