O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu nesta quinta-feira (6) a Cúpula de Líderes em Belém, alertando que o planeta “não pode mais ignorar os avisos da ciência”. Diante de dezenas de chefes de Estado, ele defendeu que a conferência marque uma virada concreta na luta contra o aquecimento global.

Lula lembrou que 2024 foi o primeiro ano em que a temperatura média da Terra ultrapassou 1,5°C acima dos níveis pré-industriais- limite definido no Acordo de Paris. “A COP30 será a COP da verdade. É hora de levar a sério os alertas da ciência”, afirmou, sob aplausos.