O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu nesta quinta-feira (6) a Cúpula de Líderes em Belém, alertando que o planeta “não pode mais ignorar os avisos da ciência”. Diante de dezenas de chefes de Estado, ele defendeu que a conferência marque uma virada concreta na luta contra o aquecimento global.
Lula lembrou que 2024 foi o primeiro ano em que a temperatura média da Terra ultrapassou 1,5°C acima dos níveis pré-industriais- limite definido no Acordo de Paris. “A COP30 será a COP da verdade. É hora de levar a sério os alertas da ciência”, afirmou, sob aplausos.
O presidente também destacou que rivalidades políticas e guerras têm desviado recursos que deveriam ser usados no combate à crise climática. “Enquanto os poderosos disputam território, a janela de oportunidade para agir está se fechando rapidamente”, disse.
Durante o discurso, Lula defendeu a aceleração da transição energética, o fim do desmatamento e um modelo de desenvolvimento “mais justo e de baixo carbono”. Ele evocou ainda a mitologia Yanomami: “Cabe a nós sustentar o céu para que ele não caia sobre a Terra.”
A cúpula, que antecede a COP30, também marcará o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, com apoio de líderes como Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer.
*Com informações da Agência Brasil