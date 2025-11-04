04 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ESTADIA NA PAPUDA

Moraes aprova cela com TV e ar para Bolsonaro, diz site

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
O espaço tem paredes brancas, ar-condicionado e televisão. 
O espaço tem paredes brancas, ar-condicionado e televisão. 

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), já aprovou a cela em que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve cumprir parte de sua pena no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, segundo apurou o site de notícias Metrópoles. O espaço tem paredes brancas, ar-condicionado e televisão.

Leia mais: STF pauta recurso de Bolsonaro, e prisão pode sair até dezembro

Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes, está atualmente em regime domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica. A expectativa entre aliados é de que o STF determine sua transferência para a Papuda ainda na próxima semana, após o julgamento de recursos da defesa.

Fontes próximas ao tribunal avaliam que o ex-presidente deve ficar por pouco tempo no presídio, já que sua defesa deve pedir mais uma vez o retorno à prisão domiciliar por razões médicas, medida semelhante à concedida ao ex-presidente Fernando Collor, em maio deste ano.

Comentários

Comentários