O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), já aprovou a cela em que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve cumprir parte de sua pena no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, segundo apurou o site de notícias Metrópoles. O espaço tem paredes brancas, ar-condicionado e televisão.

Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes, está atualmente em regime domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica. A expectativa entre aliados é de que o STF determine sua transferência para a Papuda ainda na próxima semana, após o julgamento de recursos da defesa.