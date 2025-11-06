Vizinha do Brasil, a Argentina não deve participar da Cúpula dos Líderes que antecede a COP30, segundo a lista oficial de autoridades divulgada nesta quinta-feira (6). Os Estados Unidos mantiveram o boicote imposto por Donald Trump e também não constam na previsão.

Para a conferência principal, 191 países foram credenciados para participar da COP30, entre eles o país comandado por Javier Milei. Portanto, ainda é possível que o país envie algum representante para a programação oficial, que começa no próximo dia 10, em Belém. Há uma expectativa dentro da diplomacia brasileira de que sejam enviados diplomatas argentinos, mesmo que poucos ou de baixo escalão. A participação e o engajamento do país, no entanto, são incertos sobretudo porque o presidente argentino é um seguidor das políticas negacionistas de Trump.