06 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
DE VOLTA À CÂMARA

Derrite é exonerado para ser relator de PL sobre antiterrorismo

Por Felipe Pontes | da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Mario Agra:Ca?mara dos Deputados
Deputado volta à Câmara como relator do PL que modifica Lei Antiterrorismo.
Deputado volta à Câmara como relator do PL que modifica Lei Antiterrorismo.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, exonerou Guilherme Derrite, nesta quarta-feira (5), da Secretaria de Segurança Pública do estado. Derrite, que também é deputado federal, volta à Câmara onde será o relator do projeto de lei que busca classificar facções criminosas como células terroristas.

Leia mais: PCC tem grupo de elite para atacar autoridades, diz Derrite

No dia 29 de outubro, ainda durante a repercussão da operação policial no Rio de Janeiro – que deixou 121 pessoas mortas – Derrite anunciou que se licenciaria do cargo no governo de São Paulo para ser o relator do PL que modifica a Lei Antiterrorismo. A intenção é incluir milícias e facções criminosas como organizações terroristas. O Projeto de Lei 1.283/2025 é de autoria do deputado federal Danilo Forte (União Brasil-CE) e tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

O governo federal é contra este projeto. Nesta quarta-feira (6), Gleisi Hoffman, ministra das Relações Institucionais, disse que o “governo é terminantemente contra”  o PL: “O terrorismo tem objetivo político e ideológico e, pela legislação internacional, dá guarida para que outros países possam fazer intervenção no nosso país. Nós não concordamos com isso”, disse.

Comentários

Comentários