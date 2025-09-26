PCC tem grupo de elite para atacar autoridades, diz Derrite

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PL), afirmou nesta sexta-feira (26) que o Primeiro Comando da Capital (PCC) criou uma divisão de elite, chamada “restrita tática”, formada por criminosos treinados com armas de grosso calibre para atacar autoridades, além de roubar e cometer homicídios.

De acordo com Derrite, o grupo está ligado ao assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, executado em 15 de setembro, na Praia Grande, litoral paulista. “Esses indivíduos passam por treinamentos para atentados contra autoridades”, disse o secretário durante o simpósio da Associação Comercial de São Paulo.

No evento, o secretário confirmou que a polícia identificou Rafael Marcell Dias Simões, o Jaguar, como um dos atiradores que mataram o delegado. Preso no dia 20 em São Vicente, ele foi reconhecido a partir de depoimentos e informações extraídas de celulares de outros investigados.

A defesa de Jaguar nega a participação dele no crime, alegando que no momento da execução ele buscava a filha na escola, em Santos, e que há registros de ponto de trabalho para comprovar sua versão.