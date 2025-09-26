PCC tem grupo de elite para atacar autoridades, diz Derrite

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PL), afirmou nesta sexta-feira (26) que o Primeiro Comando da Capital (PCC) criou uma divisão de elite, chamada “restrita tática”, formada por criminosos treinados com armas de grosso calibre para atacar autoridades, além de roubar e cometer homicídios.
De acordo com Derrite, o grupo está ligado ao assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, executado em 15 de setembro, na Praia Grande, litoral paulista. “Esses indivíduos passam por treinamentos para atentados contra autoridades”, disse o secretário durante o simpósio da Associação Comercial de São Paulo.
No evento, o secretário confirmou que a polícia identificou Rafael Marcell Dias Simões, o Jaguar, como um dos atiradores que mataram o delegado. Preso no dia 20 em São Vicente, ele foi reconhecido a partir de depoimentos e informações extraídas de celulares de outros investigados.
A defesa de Jaguar nega a participação dele no crime, alegando que no momento da execução ele buscava a filha na escola, em Santos, e que há registros de ponto de trabalho para comprovar sua versão.
Segundo Derrite, exames balísticos ainda serão feitos com os projéteis recolhidos na cena do crime. Até agora, oito suspeitos já foram identificados pela polícia.
*Com informações do G1