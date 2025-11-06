É numa Belém decorada com pinturas de animais amazônicos e povos tradicionais que líderes de todo o mundo se reunirão a partir desta quinta-feira (6) para o início das atividades da COP30 na cidade.

A cúpula de chefes de Estado e governo, com duração de dois dias, antecede as negociações diplomáticas da 30ª conferência das Nações Unidas sobre mudança climática, de 10 a 21 de novembro. Os eventos acontecem no Parque da Cidade, construído especialmente para abrigar a COP.