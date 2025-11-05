Ele foi acompanhado pelo prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes (PSD). O herdeiro do trono britânico visitou a capela do Cristo Redentor com o cardeal do Rio de Janeiro, dom Orani Tempesta, e conversou com finalistas do prêmio Earthshot, que concederá na noite desta quarta.

Em seu último compromisso turístico no Rio de Janeiro antes de viajar a Belém para discursar na COP30, o príncipe William visitou nesta quarta-feira (5) o Cristo Redentor e reproduziu uma foto feita pela mãe, a princesa Diana, em 1991.

O prêmio incentiva projetos de soluções ambientais inovadoras. A cerimônia será apresentada por Luciano Huck e terá a participação de artistas internacionais, como Kylie Minogue e Shawn Mendes.

A ideia de refazer uma foto igual à da mãe partiu de funcionários da embaixada. O príncipe se encostou no parapeito de um mirante em frente ao Pão de Açúcar, como Lady Di fez no dia 25 de abril de 1991.

A visita da princesa naquele ano durou cinco dias e teve ainda passagem pelas Cataratas do Iguaçu. Ela morreu seis anos depois, em um acidente de carro, enquanto era perseguida por paparazzi.