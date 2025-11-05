O Brasil tinha 34 mil crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que viviam em união conjugal em 2022, segundo dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (5).

A maior parte dessas crianças (86,6%) estava em uma união consensual - 29,6 mil em números absolutos. Segundo o IBGE, a categoria engloba pessoas que viviam em companhia de cônjuge com quem não tinham casamento civil ou religioso união nem união estável registrada em cartório.