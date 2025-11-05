Pela primeira vez neste século, os casais que vivem juntos e têm filhos representam menos da metade das famílias brasileiras, segundo o Censo 2022 do IBGE divulgado nesta quarta-feira (5). As informações são da Folhapress.
De acordo com o levantamento, apenas 42% das famílias são formadas por casais com filhos, enquanto 24% são de casais sem filhos. Em 2000, esse primeiro grupo representava 56,4% das famílias - a queda é de mais de 14 pontos percentuais.
O Censo também mostra que as mulheres são responsáveis por 48,8% das famílias do país, mais que o dobro do registrado em 2000. Já os lares com apenas um morador chegaram a 13,6 milhões, o equivalente a 19,1% das residências.
O IBGE aponta também crescimento dos lares chefiados por mães solo, que agora somam 13,5%. Segundo especialistas, as mudanças refletem transformações sociais, como a queda da taxa de fecundidade, o aumento da independência feminina e novas formas de convívio familiar.