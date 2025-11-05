Pela primeira vez neste século, os casais que vivem juntos e têm filhos representam menos da metade das famílias brasileiras, segundo o Censo 2022 do IBGE divulgado nesta quarta-feira (5). As informações são da Folhapress.

Leia mais: Brasil tem mais Lulas do que Bolsonaros, diz o Censo

De acordo com o levantamento, apenas 42% das famílias são formadas por casais com filhos, enquanto 24% são de casais sem filhos. Em 2000, esse primeiro grupo representava 56,4% das famílias - a queda é de mais de 14 pontos percentuais.