A famosa penitenciária de Tremembé, conhecida por abrigar presos de grande notoriedade, deve deixar de ser a “cadeia das celebridades”. O Tribunal de Justiça de São Paulo foi informado pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) sobre a mudança, que prevê a transferência de detentos para outras unidades do estado.

Fontes do sistema prisional afirmam que o governo paulista quer encerrar a fama do local como destino de criminosos famosos. A Penitenciária de Potim, a 43 quilômetros de Tremembé, deve começar a receber parte desses presos.