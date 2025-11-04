04 de novembro de 2025
PENITENCIÁRIA

Tremembé sem glamour: 'Cadeia dos famosos' será esvaziada

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/OVale
Detentos serão transferidos para outras unidades do estado.
Detentos serão transferidos para outras unidades do estado.

A famosa penitenciária de Tremembé, conhecida por abrigar presos de grande notoriedade, deve deixar de ser a “cadeia das celebridades”.  O Tribunal de Justiça de São Paulo foi informado pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) sobre a mudança, que prevê a transferência de detentos para outras unidades do estado.

Fontes do sistema prisional afirmam que o governo paulista quer encerrar a fama do local como destino de criminosos famosos. A Penitenciária de Potim, a 43 quilômetros de Tremembé, deve começar a receber parte desses presos.

Entre os detentos atuais estão o ex-jogador Robinho e o ex-médico Roger Abdelmassih. O complexo já recebeu nomes como Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga, o casal Nardoni e os irmãos Cravinhos.

A SAP informou que as transferências seguem protocolos internos de segurança e que a unidade “opera dentro dos padrões de disciplina e controle”.

