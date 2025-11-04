O senador Fabiano Contarato (PT-ES) foi eleito nesta terça-feira (4) presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, instalada no Senado. A escolha representa a primeira vitória do governo Lula na disputa pelo comando do colegiado.

A CPI, proposta pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), terá 120 dias para investigar o avanço de facções criminosas e milícias no país. O resultado da votação foi apertado: Contarato venceu por 6 a 5 o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que ficou com a vice-presidência. Vieira assumiu a relatoria.