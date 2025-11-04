O senador Fabiano Contarato (PT-ES) foi eleito nesta terça-feira (4) presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, instalada no Senado. A escolha representa a primeira vitória do governo Lula na disputa pelo comando do colegiado.
A CPI, proposta pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), terá 120 dias para investigar o avanço de facções criminosas e milícias no país. O resultado da votação foi apertado: Contarato venceu por 6 a 5 o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que ficou com a vice-presidência. Vieira assumiu a relatoria.
A criação da CPI ocorreu uma semana após a megaoperação policial no Rio de Janeiro que deixou 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão. Segundo Vieira, o objetivo da comissão é enfrentar o crescimento do crime organizado e cobrar responsabilidade dos governos estaduais e federal, evitando o uso político do tema.
As informações são do Metrópoles e da Agência Senado.